Wozniacki vence, vai à final em Bastad e terá 5ª chance de encerrar jejum no ano

Ex-líder do ranking mundial e cabeça de chave número 1 do Torneio de Bastad, Caroline Wozniacki se garantiu na decisão da competição sueca realizada em quadras de saibro ao vencer a belga Elise Mertens por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/2, neste sábado, na semifinal.

Com o triunfo, a tenista dinamarquesa avançou para a sua quinta final nesta temporada, na qual já amargou quatro vice-campeonatos e ainda luta para conquistar o seu primeiro título em 2017. Essa também será a 47ª decisão da carreira de Wozniacki, atual sexta colocada da WTA, que buscará o seu 26º troféu.

A sua adversária na decisão deste domingo será checa Katerina Siniakova, que na outra semifinal deste sábado derrotou a francesa Caroline Garcia, terceira cabeça de chave, por 6/2 e 7/5. Hoje na 56ª posição do ranking mundial, a checa foi derrotada nas duas partidas que fez até hoje com Wozniacki no circuito profissional, primeiro em Wuhan, na China, no ano passado, e depois em Indian Wells, nos EUA, em 2017.