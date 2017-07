Wozniacki vence mais uma e vai à semifinal em Bastad

Tenista que mais venceu jogos na temporada até agora, a dinamarquesa Caroline Wozniacki faturou mais uma vitória nesta sexta-feira e avançou à semifinal do Torneio de Bastad, na Suécia. Ela conquistou o 41º triunfo do ano diante da ucraniana Kateryna Kozlova pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1.

Principal favorita ao título, Wozniacki vai enfrentar a belga Elise Mertens, que avançou ao superar a sérvia Aleksandra Krunic por 2 a 1, com parciais de 6/4, 2/6 e 6/4. A dinamarquesa, atual número seis do mundo, vai disputar sua quinta semifinal da temporada. Ela ainda não tem títulos em 2017. Foram quatro finais e quatro vice-campeonatos.

LEIA TAMBÉM: Zé Roberto admite erros do Brasil em derrota no Grand Prix: 'Perdemos a lucidez'

A outra semifinal em Bastad terá a francesa Caroline Garcia e a checa Katerina Siniakova. Terceira cabeça de chave, Garcia bateu a checa Barbora Krejcikova por 6/2, 4/6 e 7/5. Já Siniakova, sétima pré-classificada, derrubou a segunda cabeça de chave, a letã Anastasija Sevastova por 6/3, 5/7 e 7/5.