Wozniacki sofre, mas supera francesa na estreia em torneio sueco

A dinamarquesa Caroline Wozniacki sofreu na sua estreia no Torneio de Bastad, mas conseguiu avançar. Nesta terça-feira, a cabeça de chave número 1 do evento sueco, realizado em quadras de saibro, precisou de três sets para superar a francesa Pauline Parmentier, a 107ª colocada no ranking da WTA, por 6/3, 3/6 e 6/2, em 1 hora e 52 minutos.

Esse foi o terceiro duelo entre Wozniacki e Parmentier, sendo o terceiro vencido pela número 7 do mundo. Nas oportunidades anteriores, porém, a dinamarquesa havia perdido no máximo quatro games. Agora, só o seu saque ela perdeu quatro vezes. Mas com seis break points convertidos, assegurou o seu triunfo.

Nas oitavas de final, Wozniacki vai encarar a suíça Viktorija Golubic, a número 103 do mundo, que nesta terça-feira passou pela italiana Martina Trevisan por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. A dinamarquesa superou a suíça no confronto anterior, no Torneio de Dubai, nesta temporada.