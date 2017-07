Wozniacki avança em Bastad e é a 1ª a faturar 40 vitórias no ano

Tenista do Top 100 que mais entrou em quadra neste ano, a dinamarquesa Caroline Wozniacki se tornou nesta quinta-feira a primeira do circuito feminino a alcançar a marca de 40 vitórias no ano. O número foi atingido com o triunfo sobre a suíça Viktorija Golubic por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 2/6 e 6/4.

Com o resultado, a ex-número 1 do mundo apresenta um retrospecto de 40 vitórias e 14 derrotas, e nenhum título na temporada – foram quatro vice-campeonatos. A segunda da lista é a ucraniana Elina Svitolina, com 39 vitórias e quatro derrotas no ano. Ela já acumula quatro títulos em 2017. Atual número 1 do mundo, a checa Karolina Pliskova é a terceira, com 37 triunfos e dez derrotas. Tem três troféus na temporada.

Nas quartas de final, Wozniacki vai enfrentar a ucraniana Kateryna Kozlova, que avançou na chave ao superar a alemã Mona Barthelpor duplo 6/3. Atual número 6 do mundo, a dinamarquesa é a principal favorita ao título no saibro da Suécia, nesta semana.