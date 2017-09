Weavers vence clássico regional e se aproxima da vaga

Com o resultado, a equipe americanense disparou na liderança da Divisão Sul, com três vitórias e uma derrota. Faltando duas rodadas, basta uma vitória para assegurar a vaga aos playoffs. Foto: Matheus Bertoluci / Divulgação

O Americana Weavers venceu o clássico regional contra o Piracicaba Cane Cutters por 19 a 16, neste domingo, no campo do Parque Novo Mundo, em Americana, e ficou perto da classificação no Campeonato Paulista de Flag, modalidade derivada do futebol americano.

O campo do Parque Novo Mundo recebeu os outros dois jogos do fim de semana do Paulista de Flag, com vitória por W.O. da Ponte Preta Gorilas sobre o Taubaté Big Donkeys e triunfo do Unasp Roosters para cima do Jundiaí Flag Football, por 28 a 24.

No Paulista de Flag, os 33 times foram divididos de maneira semelhante à NFL, a principal liga norte-americana de futebol americana: são 2 conferências com 4 grupos de 4 times cada.

As conferências são Metropolitana (composta por times da Grande SP e cidades próximas) e Caipira (composta por times do interior).