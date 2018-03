Weavers faz estreia com clima de revanche

O Americana Weavers estreia neste domingo no Campeonato Paulista de Flag, modalidade derivada do futebol americano. E o primeiro jogo já será em clima de revanche. A equipe enfrenta o atual campeão São Carlos Bulldogs, que foi justamente algoz do time americanense na semifinal da Conferência Caipira no ano passado. O duelo está marcado para as 10 horas no campo do Kartódromo, em Jaú.

Assim como em 2017, o Weavers faz parte da Divisão Sul, ao lado de Ducks Football, Piracicaba Cane Cutters, além do estreante Limeira Tomahawk. Foto: Divulgação.JPG

“Conseguimos manter a base do ano passado, trouxemos alguns novatos e vamos focar em melhorar a defesa e manter o nível do nosso ataque, que foi o melhor do último campeonato, para tentarmos ir mais longe neste ano”, diz Mauricio Vargas, um dos diretores do Weavers.

Neste ano, o Paulista de Flag tem número recorde de 35 participantes. Os times foram divididos de maneira semelhante à NFL, principal liga dos EUA: duas conferências com 4 grupos de 4 ou 5 times cada.

Durante a disputa da temporada regular, cada equipe enfrenta os times de suas próprias chaves e, no caso do Weavers, também encara os cabeças de chave dos outros grupos de sua conferência. As conferências são Metropolitana (composta por times da Grande São Paulo) e Caipira (composta por times do interior).