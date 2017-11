Weavers cai na semi do Paulista contra o Bulldogs

Foto: Divulgação

O Americana Weavers está eliminado do Campeonato Paulista de Flag Football, modalidade derivada do futebol americano. O time americanense perdeu para o São Carlos Bulldogs por 25 a 8, domingo, no Parque Novo Mundo, em Americana, pela semifinal da Conferência Caipira. Em sua segunda participação na história da competição estadual, o Weavers se despede com cinco vitórias e duas derrotas, tendo feito a melhor campanha entre as equipes do interior durante a temporada regular.

“Pagamos pelos erros individuais que tivemos tanto no ataque quanto na defesa. Não sei se isso aconteceu pelo nervosismo de estarmos numa semifinal contra um time mais experiente, com cinco anos de estrada já, mas nosso ataque não estava conseguindo pontuar e nossa defesa passou a sentir a pressão depois do intervalo”, observou o técnico do time, Rafael Camargo.

Na outra semifinal, o Avaré Scorpions venceu a Ponte Preta Gorilas, por 14 a 8, e garantiu vaga para a decisão da Conferência Caipira. O Paulista de Flag 2017 é o maior da história, com 33 equipes participantes. Os times foram divididos de maneira semelhante à NFL: duas conferências com quatro grupos de quatro times cada. As conferências são Metropolitana (composta por times da Grande São Paulo) e Caipira (composta por times do interior).