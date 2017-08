Wanderson e Michel de Souza perdem e Brasil deixa Mundial de Boxe sem medalha

O Brasil encerrou sua trajetória no Mundial de Boxe nesta segunda-feira, sem nenhuma medalha. No último dia de disputas preliminares em Hamburgo, na Alemanha, Wanderson Oliveira (-60kg) e Michel de Souza (-81kg) foram derrotados e deixaram precocemente a briga por um lugar no pódio.

Como não classificou nenhum boxeador entre os oito melhores de qualquer categoria, a participação brasileira chegou ao fim nesta segunda-feira. Afinal, até sábado serão disputadas as quartas, as semifinais e as finais da competição.

Wanderson até venceu sua primeira luta no Mundial, ao bater o queniano Nicholas Okongo Okoth por unanimidade no sábado, mas nesta segunda-feira, o brasileiro caiu diante do segundo cabeça de chave da categoria, o francês Sofiane Oumiha, também por unanimidade. Os cinco árbitros deram vitória para Oumiha, sendo quatro por 30 a 27 e um por 29 a 28.