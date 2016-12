Vôlei leva projeto ao Estado e ganha oportunidade

O vôlei de Americana começará 2017 com boas perspectivas. O projeto da modalidade na cidade foi aprovado pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, o que possibilitará que empresas de todo o estado possam destinar 3% do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) nos cofres do programa. Para os praticantes de vôlei, a aprovação é o primeiro passo para a retomada do esporte em Americana.

Há três anos, apenas as categorias de base estão em atividade, com aulas no Jardim da Paz, Nova Americana, São Vito e Zanaga. Com mais recurso em caixa, o vôlei americanense espera fortalecer o projeto na base, voltar a disputar competições com frequência e, mais para frente, reiniciar as atividades dos times adulto, no masculino e feminino. Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

Em 2016, as equipes principais de vôlei de Americana foram compostas por ex-jogadores da cidade e simpatizantes da modalidade, e não conseguiram alcançar o pódio nos Jogos Regionais – foi o único torneio disputado na temporada.

“Passamos por muitas mudanças nos últimos anos. A situação financeira da Prefeitura atingiu todo mundo. O trabalho de base foi nosso foco este ano. Para 2017 nossa prioridade é atrair as empresas para que nos ajudem através da Lei de Incentivo para que o vôlei se fortaleça”, comentou o coordenador do vôlei feminino de Americana, Nestor Batisttuzzi, que já projeta a aprovação do projeto em esfera federal.

“Conseguimos a aprovação da Lei de Incentivo Estadual, mas também esperamos aprovar o nosso projeto na esfera federal, para que possamos recolher recursos do Imposto de Renda. Ainda está em fase de análise, mas a nossa expectativa é grande”, disse.

Como funciona

Regulamentada pelo decreto 55.636 de 26/03/2010, a Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de São Paulo contempla projetos vinculados às áreas educacional, formação desportiva, rendimento, sociodesportivo, participativa, gestão e desenvolvimento e infraestrutura.

A ferramenta possibilita que empresas de todo o Estado possam apoiar projetos esportivos por meio de patrocínio ou doação financeira provenientes da renúncia de ICMS por parte do Estado, que abre mão de parte de sua arrecadação do imposto, para que a empresa possa investir diretamente esses recursos em projetos esportivos aprovados pela SELJ (Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude).