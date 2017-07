Vitórias no quali deixam Brasil com 9 duplas em etapa suíça do vôlei de praia

As três duplas brasileiras que participaram do qualifying do Major de Gstaad, uma etapa cinco estrelas do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, se classificaram nesta terça-feira para a chave principal. Com isso, o País será representado por nove parcerias no torneio suíço.

Elize Maia e Taiana avançaram no torneio classificatório com a vitória sobre as casaques Mashkova e Samalikova por 21/16 e 21/15. Já Juliana e Carolina Horta passaram pelas tailandesas Hongpak e Numwong por duplo 21/15. Elas se juntaram a Larissa/Talita, Ágatha/Duda e Fernanda/Bárbara Seixas na chave feminina.

Campeões do Major de Porec, na Croácia, na semana passada, Pedro Solberg e Guto ampliaram a boa fase com a classificação à chave de Gstaad sobre os alemães Dollinger e Erdmann por 21/16 e 21/13. O torneio masculino também contará com a participação das duplas Álvaro Filho/Saymon, Evandro/André e Alison/Bruno Schmidt.