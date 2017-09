Vitor Peres volta para casa e traz título mundial na bagagem

Foto: Divulgação

O jovem barbarense Vitor Peres, de 16 anos, voltou nesta semana para casa depois de trazer importantes medalhas de sua temporada de seis meses em Las Vegas. Ele se sagrou campeão pela segunda vez do Mundial de Jiu Jitsu da IBJJF (International Brazilian Jiu-Jitsu Federation), desta vez na categoria médio até 74 quilos.

Além disso, Peres ainda venceu outros dois torneios disputados nos Estados Unidos: o Las Vegas Open na categoria absoluto e o Naga Open, com kimono e sem kimono. Em Las Vegas, o atleta ainda treinou sob o comando de Robert Drysdale. No Brasil, o barbarense treina com seu pai, João Peres.