Vindo do ‘country quota’, Pedro Solberg e Guto faturam etapa do vôlei de praia

Os brasileiros Pedro Solberg e Guto conseguiram um grande feito neste domingo. Eles conquistaram a medalha de ouro na etapa de Porec do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, na Croácia, após saírem do “country quota”, que é a seletiva entre os países. Depois venceram no qualifying para entraram na chave principal. Ao todo, eles precisaram vencer nova partida para chegar ao título da etapa.

Na final deste domingo, eles derrotaram os italianos Nicolai e Lupo por 2 sets a 1, com parciais de 18/21, 25/23, 15/9. “Apenas disse ao Guto que estávamos jogando bem, que não desistíssemos. Ele estava jogando muito bem e pedi que lutássemos até o final, deixássemos tudo que temos em quadra. Eles estavam melhores do que nós na partida, mas trabalhamos juntos até o final, lutamos muito por cada ponto”, comemorou Pedro.

Guto exaltou a longa trajetória da dupla até a medalha de ouro. “Passou muita coisa na cabeça, todo caminho que tivemos que percorrer, desde o ‘country quota’, superando o fato de termos jogados mais vezes. Algumas pessoas tiveram dúvidas sobre nossa equipe após o início do Circuito Mundial, pois não vínhamos alcançando as semifinais. Mas estamos juntos até o final, mostramos essa união hoje”, afirmou.