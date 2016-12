‘Vida dupla’ de Gustavo está com dias contados, diz patrocinador

Foto: João Carlos Nascimento / O LIBERAL

A “vida dupla” de Gustavo Pereira está com os dias contados. Se hoje o americanense divide sua rotina com o trabalho em um supermercado e os treinos visando as competições, o cenário deve mudar a partir de janeiro. Segundo Artur Mendes, diretor-presidente da RKM Transportes, que agencia a carreira do atleta, os bons resultados recentes de Gustavo indicam que é chegada a hora de dedicação integral ao atletismo, em busca de novas conquistas.

“O nosso projeto é que em janeiro ele se desligue de seu trabalho e passe somente a treinar e competir. Para alcançar o resultado, o segredo se resume a três palavras: descanso, alimentação e treino. Se essas três coisas não andarem juntas, o resultado não vai vir”, frisa o empresário, que vê em Gustavo um grande potencial a ser lapidado.

“Em outubro do ano passado ele me procurou com seu pai e tio, falou de seus objetivos e se encaixou com o nosso projeto. Estamos dando acompanhamento de nutricionista, personal trainer e suplementação. Nas provas de média distância, hospedamos ele no hotel um dia antes. A expectativa é que, com isso, ele sempre melhore seus resultados”, aposta. Foto: Robson Fernandes / Estadão Conteúdo

Para Gustavo, o suporte do novo patrocinador eleva as chances de, ao menos, igualar o resultado obtido na São Silvestre em 2015, quando ficou com o 46º lugar. “Hoje, do jeito que estão as corridas de rua, com inscrições caras, quem quiser ter uma evolução de alto nível, tem que ter apoio. Espero que outras empresas também abram as portas para os atletas”, comenta.

KITS. Termina nesta sexta-feira a retirada dos kits para a São Silvestre. Os participantes devem comparecer ao ginásio do Ibirapuera, das 9 às 16 horas, munidos de um documento original com foto e o comprovante de pagamento original – não serão aceitas cópias. Terceiros só poderão retirar o kit com a apresentação de uma procuração particular com firma reconhecida permitindo o ato e de cópias dos documentos com foto.

