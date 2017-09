Victória fatura o bronze no Paulista de Judô

Foto: Divulgação

A judoca americanense Victória Morelli conquistou a medalha de bronze da categoria Sub-15 leve nas finais do Campeonato Paulista Aspirantes 2017. Ela é atleta da Associação Projeto Moura de Judô, que também levou para a competição o atleta Matheus Alcântara, que ficou entre os dez melhores da categoria Sub-9 leve, no último fim de semana.

O campeonato reuniu os melhores atletas do Estado no Ginásio Poliesportivo Abid Moyses Dib, em São Bernardo do Campo. A Associação Projeto Moura de Judô tem como professores Nelson de Moura, Lineu Hirata, Fernando Guerreiro e Taylor Gomes.

Também nesta competição, o atleta Guilherme de Oliveira da Silva, da Seme (Secretaria Municipal de Esportes de Santa Bárbara d’Oeste), conquistou o primeiro lugar da categoria Sub-9.