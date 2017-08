Vettel vê evolução da Ferrari e lamenta corrida ‘perfeita’ de Hamilton

O alemão Sebastian Vettel não teve chances neste domingo no GP da Bélgica e viu o inglês Lewis Hamilton vencer de ponta a ponta. O piloto da Ferrari ao menos garantiu a segunda colocação no pódio e se manteve na liderança do Mundial de Pilotos.

A distância para o concorrente da Mercedes, no entanto, agora é de apenas sete pontos. Vettel tem 220 contra 213 de Hamilton. “A cada volta esperava por um erro do Lewis, mas esse erro não veio”, comentou Vettel. “Nossos dois carros estavam no mesmo ritmo. Qualquer erro dele teria a chance de ultrapassá-lo. Mas o Lewis fez uma corrida perfeita”, prosseguiu.

LEIA TAMBÉM: Ex-auxiliar de Bernardinho, Rubinho assume o comando do Sesi-SP

O alemão deixou a pista conformado com a segunda colocação e satisfeito pela evolução do carro em relação ao GP da Inglaterra, etapa anterior em que terminou apenas na sétima colocação e viu Hamilton vencer.