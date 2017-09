Vettel reconhece desempenho ruim no treino: ‘Não fui rápido o suficiente’

O alemão, aliás, se disse impressionado com o desempenho de alguns pilotos na chuva. “Eu fiquei surpreso pelo quão rápido eles foram. Claramente não conseguimos ter o mesmo desempenho”, reconheceu. “Precisaremos entender o que aconteceu, mas neste momento não tenho ideia. Precisaremos olhar uma série de coisas para entender”.

Depois de marcar apenas o oitavo tempo no treino de classificação para o GP da Itália de Fórmula 1, o alemão Sebastian Vettel reconheceu que não teve um bom desempenho. O piloto da Ferrari, contudo, largará em sexto porque os dois pilotos da Red Bull, o holandês Max Verstappen e o australiano Daniel Ricciardo, que haviam feito o segundo e o terceiro tempo, foram punidos e perderam posições no grid.

Líder da temporada com sete pontos de vantagem sobre o britânico Lewis Hamilton, que neste sábado fez a sua 69.ª pole e quebrou a marca histórica do alemão Michael Schumacher, Sebastian Vettel afirmou que espera um desempenho melhor na corrida, ainda mais com a possibilidade de que não chova.

“A previsão apontou condições seca, o que será totalmente um novo jogo. Será mais divertido para nós e teremos condições de voltar para as primeiras colocações”, completou o piloto da Ferrari.

LEIA TAMBÉM: Antes de interrupção por chuva, Wawrinka e Wozniacki avançam em Paris