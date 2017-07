Vettel aponta problemas no volante e admite que Raikkonen foi mais veloz

O alemão Sebastian Vettel subiu aliviado ao lugar mais alto do pódio do GP da Hungria de Fórmula 1. O piloto da Ferrari venceu a corrida em Budapeste, neste domingo, com dificuldades no seu carro e velocidade abaixo do companheiro de equipe, o finlandês Kimi Raikkonen. Com o triunfo, ele aumentou a vantagem na liderança do campeonato.

“Estou na lua. Foi uma corrida muito difícil. Minhas mãos estão inchadas”, disse Vettel, após faturar a quarta vitória na temporada. O alemão sofreu durante toda a corrida com uma falha no volante, que limitava suas ações na pista. “A equipe me pediu para evitar as zebras para não causar mais danos à direção.”

LEIA TAMBÉM: Líder do 1º dia de treinos no Azerbaijão, Verstappen exalta 'melhor sexta do ano'

Segundo Vettel, o problema começou logo na largada. “Eu senti algo diferente já quando colocamos o carro no grid. O volante começou a ficar de lado e depois piorou. Tive que ficar muito concentrado durante toda a corrida. Não havia espaço para erro. A corrida foi muito, muito longa.”