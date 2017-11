Verstappen se vê como azarão, mas sonha em repetir pódio de 2016 no Brasil

A sensação do GP do Brasil de Fórmula 1 de 2016, Max Verstappen, disse neste sábado ser possível conseguir fazer novamente uma prova marcante neste domingo, na corrida em Interlagos. Após conseguir 11 posições nas últimas voltas da prova de 2016, disputada sob chuva, o holandês da Red Bull afirma que se tiver um pouco de sorte, poderá sair do quarto lugar e conseguir uma posição melhor.

Verstappen vem de duas vitórias nas quatro últimas corridas, incluindo a mais recente, no México, e por isso se mantém otimista. “Eu não tinha expectativa de superar Ferrari e Mercedes nesta pista, pois não estamos tão fortes. Mas eu espero conseguir melhorar. Nós precisamos de um pouco de sorte. Você nunca sabe o que pode acontecer no bloco da frente. Podemos ter uma corrida interessante”, afirmou.

LEIA TAMBÉM: Wozniacki arrasa líder do ranking e se garante nas semifinais do Masters da WTA

O piloto largará atrás somente da Mercedes do finlandês Valtteri Bottas e da dupla da Ferrari. Verstappen admitiu torcer por chuva para auxiliar no equilíbrio da disputa e ajudar a repetir a terceira posição obtida no ano passado. “Ainda estamos em busca do acerto ideal do carro para ter mais equilíbrio. Como ainda não atingimos a aderência pretendida, podemos melhorar”, comentou.