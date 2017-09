Ventos fortes prejudicam Mundial de 49er em Portugal; brasileiras seguem em 3º

A dupla brasileira formada por Robert Scheidt (bicampeão olímpico) e Gabriel Borges não conseguiu velejar nesta sexta-feira no Campeonato Mundial de 49er, que está sendo realizado na Cidade do Porto, em Portugal. A competição foi interrompida devido a rajadas de vento que chegaram a 22 nós (cerca de 40 km/h) e provocaram a formação de ondas grandes. Agora, os brasileiros aguardarão a melhora nas condições climáticas para encerrar a sua participação neste sábado.

“O dia começou com mais vento que ontem (quinta-feira). As meninas foram para a água primeiro e fizeram quatro regatas. Quando seguimos para a raia de largada, por volta das 13 horas, o vento tinha aumentado bastante, na casa dos 22 nós, com o mar bem grande. Com isso, a comissão cancelou as provas. Estava realmente complicado e, infelizmente, muita gente se machucou. Estamos bem e espero que o tempo permita as quatro regatas programadas para amanhã (sábado)”, contou Robert Scheidt.

Robert Scheidt – maior medalhista olímpico do Brasil e considerado uma lenda viva nas classes Star e Laser – e Gabriel Borges estão na 35.ª posição do Mundial, com 58 pontos perdidos. Mas a dupla brasileira ficou fora da flotilha ouro e disputa a prata. Scheidt também busca um desafio nesta nova categoria para iniciar um novo ciclo olímpico com vistas ao Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, em 2020.