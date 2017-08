Venezuela vence a Argentina e encara o Brasil na final do Sul-Americano de Vôlei

A seleção venezuelana masculina de vôlei obteve um grande feito nesta quinta-feira. Em jogo disputado no Centro Nacional de Treinamento Olímpico, em Santiago, no Chile, a equipe surpreendeu a Argentina e vai enfrentar o Brasil na decisão do Sul-Americano.

A Venezuela chegou a estar perdendo por 2 sets a 1 diante da favorita Argentina, mas reagiu e venceu por 3 a 2, com parciais de 26/24, 15/25, 24/26, 26/24 e 15/13. O Brasil já enfrentou o adversário na primeira fase do torneio e ganhou com muita facilidade, por 3 a 0.

A decisão será disputada nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília). E a Venezuela terá uma dificílima missão pela frente. O Brasil, afinal, conquistou 30 das 31 edições já realizadas na competição e não venceu apenas em 1964, quando não participou do torneio.