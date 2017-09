Vandeweghe bate Pliskova e vai à semifinal do US Open; Muguruza é a nova nº 1

A norte-americana CoCo Vandeweghe desbancou a número 1 do mundo, a checa Karolina Pliskova, nesta quarta-feira, e se garantiu na semifinal do US Open. A tenista da casa venceu a checa por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/3, em 1h34min. Vandeweghe, atual 22ª do mundo, nunca havia passado da segunda rodada em Nova York.

O resultado causou consequências direta para o ranking da WTA. Com a derrota, Pliskova perde o posto de número 1 do mundo na próxima atualização do ranking, na segunda-feira. Para manter a posição, ela deveria alcançar ao menos a final do Grand Slam norte-americano.

Pliskova deve cair para o quarto lugar da lista, mas pode perder ainda mais posições. A liderança do ranking vai ficar com a espanhola Garbiñe Muguruza, que caiu nas oitavas de final, mas vinha de título em Wimbledon, no mês de julho.