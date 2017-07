Urán vence etapa da Volta da França e é festejado até pelo presidente da Colômbia

O ciclista colombiano Rigoberto Urán obteve um grande feito neste domingo ao vencer a nona etapa da Volta da França, disputada entre Nantua e Chambéry, em um trajeto montanhoso de 181,5 quilômetros que é considerado o mais difícil da competição.

Para obter o feito histórico, Urán travou uma árdua batalha com outros cinco ciclistas e completou o percurso com o tempo de 5h07min22. Sua vitória só foi sacramentada através do photo finish, o registro fotográfico da linha de chegada.

Em segundo ficou o francês Warren Barguil, seguido pelo britânico Chris Froome, atual líder na classificação geral. Romain Bardet, Fabio Aru e Jakob Fuglsang vieram na sequência com o mesmo tempo de Urán.