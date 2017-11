Tsonga atropela Darcis e deixa França empatada com a Bélgica na final da Davis

Com uma atuação arrasadora, Jo-Wilfried Tsonga atropelou Steve Darcis por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/2 e 6/1, nesta sexta-feira, em Lille, e deixou a França empatada com a Bélgica no primeiro dia de disputas da final da Copa Davis de 2017.

Horas mais cedo, David Goffin abriu vantagem para os belgas ao derrotar Lucas Pouille, também com facilidade, mas o experiente Tsonga garantiu a festa dos torcedores locais ao liquidar seu adversário em apenas 1h46min neste segundo duelo da série melhor de cinco partidas da decisão da principal competição de países do tênis masculino.

Atual 15º colocado do ranking mundial, Tsonga não deu chances a Darcis, hoje o 76º da ATP, na quadra dura e coberta do estádio Pierre Mauroy, em Lille. Absoluto com o saque na mão, o francês ganhou 94% dos pontos que disputou com o primeiro e com o segundo serviço. Desta forma, não cedeu nenhuma chance de quebra ao belga e ainda converteu seis de 11 break points para fechar rapidamente a partida.