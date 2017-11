Trump pede suspensão a astro da NFL por protesto durante o hino

O presidente Donald Trump voltou a se irritar com a manifestação de jogadores da NFL, principal liga de futebol americano dos Estados Unidos, durante o hino nacional do país. Desta vez, foi o astro Marshawn Lynch que aderiu ao protesto durante a derrota de seu Oakland Raiders para o New England Patriots, por 33 a 8, no último domingo, na Cidade do México.

Um dos grandes running backs dos últimos tempos, Lynch repetiu o gesto de muitos outros atletas, de diversas modalidades, e se recusou a ficar de pé durante o hino nacional norte-americano antes da partida. O presidente dos Estados Unidos ficou ainda mais irritado porque o jogador levantou-se para a execução do hino mexicano.

LEIA TAMBÉM: Americana Weavers mira título simbólico

“Marshawn Lynch, do Oakland Raiders, da NFL, se levanta para o hino mexicano e fica sentado durante as vaias para o nosso hino nacional. Grande desrespeito! Da próxima vez, a NFL deveria suspendê-lo pelo resto da temporada. A presença do público e a audiência estão caindo”, escreveu Trump em sua página no Twitter.