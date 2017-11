Trabalho de técnico de Americana ganha reconhecimento no COB

Foto: Divulgação

O trabalho feito pelo técnico e professor de ciclismo da Secretaria de Esportes de Americana, Estevam Ciampone Mancini, foi eleito o melhor entre todos os apresentados no 3º Curso de Esportes de Alto Rendimento da ABT (Academia Brasileira de Treinadores), realizado no último dia 17, na sede do COB (Comitê Olímpico Brasileiro), no Rio de Janeiro.

O tema abordado foi “Plano de Preparação Esportiva para o Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista 2018 – prova de Velocidade Individual Categoria Júnior Masculino”, que o professor americanense elaborou em parceria com os alunos Fernando Ruiz Fermino e Natália Varela Gonzales. O curso teve duração de um ano.

“Esse é um dos melhores cursos que tem, com os melhores professores que existem no Brasil, totalmente atualizado sobre o que tem de alto rendimento em outros países. Estou muito feliz pela oportunidade de participar e de ter o reconhecimento do trabalho que elaboramos”, afirmou Mancini.