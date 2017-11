Torneio de Handebol reúne 4 cidades no Centro Cívico

Neste sábado o ginásio Rodrigo Benazzi, anexo ao Centro Cívico, recebe a 2ª edição do Torneio de Handebol Americana. Serão quatro cidades participantes em quatro categorias: infantil masculino, infantil feminino, mirim feminino e cadete feminino. Em cada categoria, são três equipes.

No masculino, Americana, Sumaré e Limeira medirão forças num triangular, em que se enfrentam entre si e aquele com maior pontuação – e no caso de empate tiver melhor saldo – será o campeão. No feminino, o sistema é semelhante. Nas categorias infantil, mirim e cadete, Americana, Piracicaba e Limeira formam o grupo único.

A programação começa logo às 8h30, com o duelo entre Americana e Piracicaba pelo mirim feminino. O último jogo do torneio está agendado para as 13h45, novamente entre Americana e Piracicaba, pela categoria cadete feminino. A organização da competição distribuirá medalhas a todos os participantes após as partidas.