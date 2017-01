Torneio de Férias de Vôlei começa nesta segunda-feira

Foto: Prefeitura de S.Bárbara / Divulgação

A edição de 2017 do Torneio de Férias de Voleibol, competição organizada pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, começa nesta segunda-feira com partidas do feminino. Todos os jogos serão realizados no Ginásio Municipal “Djaniro Pedroso”, no Centro da cidade.

A abertura do campeonato será entre Fúria SBO x Alfa, a partir das 19 horas, e Baby Girls x Corujinha, às 20 horas. Nesta terça-feira (31) começa a disputa do torneio masculino, com Minas Tênis Clube x Guaili Brasil, às 19 horas, e Trentino x Eczacibasi Vitra, às 20 horas.

O Torneio de Férias de Vôlei reúne 11 equipes neste ano, divididas em dois grupos no Masculino e um grupo único no Feminino. O Masculino A conta com Vakifbank, Minas Tênis Clube e Guaili Brasil, enquanto o Masculino B tem Fenerbahce, Trentino e Eczacibasi Vitra. No Feminino participam Creuzas, Baby Girls, Corujinha, Fúria SBO e Alfa.