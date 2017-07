Thiago Monteiro supera ucraniano e avança às oitavas de final na Suíça

O brasileiro Thiago Monteiro estreou com uma sofrida e importante vitória no Torneio de Gstaad, ATP 250 disputado em quadras de saibro na Suíça. Nesta terça-feira, o número 114 do mundo superou o ucraniano Alexandr Dolgopolov, o 67º colocado no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/5), 3/6 e 6/3.

Dolgopolov já esteve ranqueado ente os 15 melhores tenistas do mundo e vem tentando resgatar o seu melhor tênis, tanto que na semana passada foi vice-campeão do Torneio de Bastad, na Suécia. Assim, acabou representando um duro desafio de Monteiro, o número 3 do Brasil. E o tenista cearense forçou o seu saque para superar o ucraniano, tanto que disparou 14 aces, mas ao mesmo tempo cometeu oito duplas faltas em uma partida com dois break points convertidos por cada tenista.

No primeiro set da partida, Dolgopolov começou melhor e converteu break point logo no terceiro game. O ucraniano parecia com a vitória encaminhada, mas Monteiro devolveu a quebra de serviço já no final da parcial e forçou a realização do tie-break, quando se deu melhor.