Thiago Monteiro supera Dolgopolov na estreia e encara Lorenzi em Winston-Salem

Para vencer neste domingo, Monteiro teve um bom desempenho no saque: foram oito aces, contra cinco do ucraniano, e 71% de pontos vencidos com o segundo serviço – Dolgopolov teve apenas 45% de aproveitamento. Assim, o brasileiro não cedeu qualquer break point e aproveitou suas três oportunidades.

O brasileiro Thiago Monteiro obteve um bom resultado neste domingo. Apenas o 114º do ranking da ATP, ele surpreendeu o ucraniano Alexandr Dolgopolov, 71º do mundo, e avançou à segunda rodada do Torneio de Winston-Salem, nos Estados Unidos, ao vencer por 2 sets a 0, com duplo 6/3.

Monteiro já havia derrotado Dolgopolov no final de julho, na estreia do Torneio de Gstaad, mas foi eliminado na sequência pelo holandês Robin Haase. Agora, ele tenta mudar o panorama para surpreender Lorenzi e se reaproximar do Top 100.

Ainda neste domingo, o brasileiro Rogério Dutra Silva superou a segunda rodada do qualifying ao derrotar o alemão Dominik Koepfer por duplo 6/4. Garantido na chave principal com essa vitória, o número 66 do mundo estreia contra o norte-americano Donald Young, 57º.

O Torneio de Winston-Salem serve como preparação ao US Open, quarto e último Grand Slam da temporada, que terá início no dia 28. O principal favorito do evento é o espanhol Roberto Bautista Agut, 14º do mundo.