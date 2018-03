‘Terror’ quebra novo recorde no paraquedismo

O americanense Edson Ricardo Rossi, conhecido como “Terror”, integrou a equipe que estabeleceu o novo recorde brasileiro e latino-americano de paraquedismo. A marca foi quebrada na última terça-feira, quando o trio protagonizou 107 saltos em um mesmo dia no Centro Nacional de Paraquedismo, em Boituva, com supervisão da Confederação Brasileira e Latino Americana. Os envolvidos nos saltos eram os já recordistas nesta modalidade. Foto: Divulgação

Além de Terror, também participaram da quebra de recorde o carioca Luiz Henrique Tapajós, o Sabiá, e o rioclarense Ricardo Fragnani, o Saguí.

A conquista não foi fácil. Às 6h13 aconteceu a primeira decolagem, como previsto. No 66º salto, a primeira parada para descanso. Na retomada, Terror teve uma entorse no pé no momento do pouso e precisou parar para não piorar a lesão.

Sabiá e Saguí até pensaram em desistir, mas, incentivados pelo americanense, decidiram ir até o fim. Só para efeito de comparação, um paraquedista profissional, que trabalha com esporte, faz de 7 a 12 saltos por dia.