Teddy Riner vence Mundial Open e chega a 144 lutas de invencibilidade no judô

“Não posso dizer que estava 100% hoje (sábado), mas eu realmente tive um bom pressentimento pela manhã. Gostei muito da competição. É um formato diferente, não estamos acostumados, mas é bom para mudar algumas coisas e sair da zona do conforto”, celebrou o judoca, comemorando o feito obtido neste sábado.

O francês Teddy Riner segue impressionantemente ampliando o seu domínio no judô mundial. Neste sábado, ele confirmou o favoritismo e conquistou o Mundial Open, disputado em Marrakech, no Marrocos.

“Eu queria muito este décimo título. Estava sonhando com ele e aconteceu na frente da minha família”, contou. “Agora tirarei umas longas férias. Eu preciso. Olharei o meu peso, mas preciso de um descanso. Não sei ainda se participarei do Mundial no próximo ano e em 2019. Preciso adaptar um pouco o meu ritmo.”

Para obter a conquista do Mundial Open, Riner venceu suas seis lutas, a última delas contra o belga Toma Nikiforov, que ficou com a prata – o japonês Takeshi Ojitani e o cubano Alex García Mendoza levaram o bronze.

Riner também havia faturado no início de setembro o Mundial de Judô, realizado em Budapeste, na Hungria, na categoria pesado masculino (+100kg). E seu rival na decisão havia sido o brasileiro David Moura, que ficou com a prata.