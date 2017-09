Tecau e Rojer vencem espanhóis e são campeões nas duplas no US Open

Este é o segundo título de torneio do Grand Slam conquistado por Tecau e Rojer, que em 2015 foram campeões de Wimbledon. E, para serem campeões em Nova York, eles derrotaram nas semifinais a dupla formada pelo finlandês Henri Kontinen e pelo australiano John Peers, a parceria cabeça de chave número 1 do evento.

O romeno Horia Tecau e o holandês Jean-Julien Rojer conquistaram nesta sexta-feira o título da chave de duplas masculinas do US Open. Na decisão do Grand Slam nova-iorquino, disputado em quadras rápidas, eles derrotaram os espanhóis Feliciano López e Marc López por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, em 1 hora e 25 minutos.

No primeiro set da partida, os espanhóis pareciam perto da vitória após conseguirem quebra de serviço no sétimo game. Mas eles perderam os dois games de serviço seguintes, sendo superados por 6/4. Na segunda parcial, a quebra de saque decisiva foi obtida por Tecau e Rojer no quarto game. Depois disso, sustentaram o serviço até fecharem o set em 6/3 e o jogo em 2 sets a 0, assegurando o título da chave de duplas masculinas do US Open.

Tecau encerrou um jejum de 42 anos da Romênia no evento de duplas do Grand Slam nova-iorquino – Ilie Nastase foi campeão em 1975 com Jimmy Connors. Já a última taça de um holandês foi obtida por Jacco Eltingh e Paul Haarhuis há 23 anos, em 1994.

LEIA TAMBÉM: Bolt prevê que seus recordes vão durar por até mais 20 anos