Taubaté vence Sesi na final e fatura o título da Copa do Brasil de Vôlei

Em uma decisão entre duas equipes paulistas, o Funvic/Taubaté se deu melhor neste sábado e assegurou o seu segundo título da Copa do Brasil ao derrotar o Sesi por 3 sets a 0, com parciais de 25/18, 25/21 e 30/28, na final disputada no ginásio do Taquaral, em Campinas.

O Taubaté já havia levado o título da Copa do Brasil em 2015 e agora levantou mais uma taça após uma decisão diante do Sesi, pois havia derrotado o rival no ano passado para conquistar o tricampeonato paulista.

LEIA TAMBÉM: Mesmo com Saquarema confirmada, Maresias vira plano B para receber etapa do surfe

O Sesi entrou em quadra embalado pela vitória sobre o Sada Cruzeiro, que vem dominando o vôlei brasileiro nos últimos anos, nas semifinais, mas não conseguiu resistir ao Taubaté, mesmo contando no seu elenco com estrelas como Bruninho, Lucão, Murilo e Serginho.

Após passar por Montes Claros nas quartas de final e o Vôlei Brasil Kirin, de Campinas, nas semifinais, o Taubaté entrou em quadra para a decisão deste sábado sem o lesionado Lucarelli, mas se apoiou em Lucas Lóh e Wallace para garantir a vitória e o título.

No primeiro set da decisão, o Taubaté conseguiu impor seu ritmo e contou com a boa atuação de Wallace para vencer por 25/18 sem grandes sustos. Na segunda parcial, o Sesi esboçou uma reação, liderou o placar no começo, mas depois acabou vendo o Taubaté ser superior nos momentos finais, assegurando o triunfo por 25/21.

LEIA TAMBÉM: Em tom de adeus, Nasr comemora resultado da Sauber no ano e agradece equipe

O terceiro set da final foi o mais equilibrado e eletrizante. O Taubaté largou na frente na parcial, mas permitiu a reação do Sesi, que, liderado pelas defesas de Serginho, contagiou a torcida campineira. As equipes desperdiçaram várias chances de fechar a parcial até que Otávio fez um ace e garantiu o triunfo do Taubaté e a conquista do título da Copa do Brasil.