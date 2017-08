Surto de gastroenterite tira candidato a medalha da final dos 400m no Mundial

O surto de gastroenterite que atingiu vários participantes do Mundial de Atletismo, que está sendo realizado em Londres, fez um baixa de peso na competição. O velocista de Botswana Isaac Makwala anunciou nesta terça-feira que não vai participar do final dos 400 metros no Estádio Olímpico por causa do problema.

Makwala era apontado como principal desafiante do sul-africano Wayde Van Niekerk nas provas dos 200m e dos 400m no Mundial. A desistência de Makwala se dá no momento em que ele vive o auge da sua carreira. Em julho, ele se tornou o primeiro velocista a correr os 200m em menos de 20s e dos 400m em menos de 44s em um mesmo dia, em uma competição em Madri. Ele também é o detentor do melhor tempo de 2017 nos 200m – 19s77 – e o terceiro mais rápido nos 400m.

Na última segunda-feira, ele já havia desistido da disputa dos 200m ainda nas eliminatórias por causa do problema. Nesta terça, então, ele chegou a declarar em seu perfil na rede social Facebook que estava se sentindo bem. Mas cerca de cinco horas antes da final, agendada para as 17h50 (horário de Brasília), a Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF, na sigla em inglês) anunciou que Makwala havia desistido da prova.