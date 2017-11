Surpresa em Milão, sul-coreano faz final de torneio para jovens destaques da ATP

Único invicto do Torneio Next Gen ATP Finals, disputado em Milão com a participação de jovens revelações do tênis profissional de até 21 anos, o sul-coreano Hyeon Chung manteve a boa fase nesta sexta-feira e avançou à final. Tenista de 21 anos e número 54 do mundo, venceu o russo Daniil Medvedev, 65.º colocado, por 3 sets 2 – com parciais de 4/1, 4/1, 3/4 (4/7), 1/4 e 4/0, em 1 hora e 51 minutos.

Na decisão marcada para às 18 horas (de Brasília) deste sábado, Chung reencontrará o russo Andrey Rublev, a quem derrotou em sets diretos durante a fase de grupos da competição. O sul-coreano também levou a melhor quando eles se enfrentaram pelo ATP de Winston Salem, nos Estados Unidos, em agosto.

Para chegar à decisão na Itália, Rublev surpreendeu o então invicto croata Borna Coric. Precisou de apenas 1 hora e 2 minutos para marcar 3 sets a 0 – com parciais de 4/1, 4/3 (8/6) e 4/1.