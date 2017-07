Suelen perde peso e ganha a oportunidade da vida na seleção brasileira de vôlei

Entre idas e vindas na seleção brasileira de vôlei, a líbero Suelen será titular na estreia do Brasil no Grand Prix contra a Bélgica, nesta sexta-feira, às 13h30 (de Brasília), na Turquia. Será mais uma oportunidade para se consolidar como uma das apostas do técnico José Roberto Guimarães no processo de renovação da equipe para os Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão, em 2020.

O que mudou nesse caminho ao longo dos anos? O treinador da seleção brasileira responde: “Sempre disse: ‘Falta você investir em você’. Acho que agora isso está acontecendo e ela tem se apresentado muito bem”.

A primeira demonstração da mudança de comportamento é conferida no aspecto físico. Suelen, que tem 1,69 metro de altura e via o ponteiro da balança perto da casa dos 100 quilos, passou por uma cirurgia bariátrica, popularmente conhecida como redução de estômago. “Perdi um peso considerável, mas continuo fazendo as mesmas coisas com um pouco menos de sobrecarga”, disse a líbero.