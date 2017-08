Soares e Melo vencem seus jogos e avançam às semifinais em Washington

Bruno Soares e Marcelo Melo e seus respectivos parceiros avançaram nesta sexta-feira às semifinais do Torneio de Washington, nos Estados Unidos. Ambos precisaram de três sets para vencerem as partidas e terão desafios complicados para fazer uma final totalmente brasileira na competição de nível ATP 500, que é preparatória para o US Open.

Soares e o escocês Jamie Murray entraram em quadra primeiro nesta sexta. E precisaram salvar nada menos que sete match points para vencer o norte-americano James Cerretani e o australiano Marc Polmans por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 19/17.

“O jogo foi uma loucura, com match point para todos os lados. Conseguimos jogar super bem quando estivemos sob pressão, para salvar os match points, e isso só dá confiança”, avaliou Soares.