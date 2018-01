‘Só voltaria a lutar por muito dinheiro’, diz Vitor Belfort sobre aposentadoria

Vitor Belfort já tem data marcada para encerrar a sua carreira no MMA. O lutador brasileiro afirmou que a sua despedida será neste domingo, no UFC St. Louis, após o combate contra Uriah Hall. Aos 40 anos, o “Fenômeno” deixa o octógono após 22 anos de carreira. Foto: Reprodução - Instagram

Você cogitou aposentadoria no UFC Rio, mas tinha que cumprir outra luta no contrato. Há chance de continuar lutando?

Eu agora quero focar nos meus negócios, investir naquilo que plantei durante anos. Tenho uma grande oportunidade agora que é começar a abrir as franquias da minha academia. E é isso, estou feliz em começar a ajudar as pessoas.

Como pretende fazer isso?

No mundo fitness, as pessoas estão muito atrás de dinheiro. Eu venho modificando esse formato na academia. São 365 treinamentos diferentes, com todo cuidado e tecnologia. Eu criei algo inovador no mercado que vai começar a crescer.