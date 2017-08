Sharapova sofre, mas vence de virada e vai à 3ª rodada do US Open

Depois de um duro duelo contra a número dois do mundo na estreia, a russa Maria Sharapova enfrentou mais um confronto complicado no US Open, nesta quarta-feira. De volta a um torneio de Grand Slam, desde janeiro do ano passado, a ex-número 1 do mundo venceu de virada a húngara Timea Babos por 6/7 (4/7), 6/4 e 6/1, em 2h19min.

Se contra a romena Simona Halep fez um jogo mais longo e desafiador, contra Babos, Sharapova precisou mostrar poder de superação após sair atrás no placar. E, para reverter o marcador, depois de perder o set inicial, a russa teve que equilibrar o jogo mais agressivo com as seguidas falhas.

Foram 36 erros não forçados, contra 24 da húngara. Sharapova cometeu seis duplas faltas. Mas compensou essas oscilações com 12 aces e 39 bolas vencedoras, contra 13 da 59ª colocada do ranking. Sharapova é a atual 146ª do mundo, em razão de lesões e da suspensão de 15 meses por doping.