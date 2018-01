Serena Williams revela sustos e complicações pós-parto

Quatro meses após dar à luz a sua primeira filha, a tenista Serena Williams revelou nesta quarta-feira que passou por sustos e complicações após o parto, ocorrido no dia 1º de setembro do ano passado. A norte-americana precisou passar por outros procedimentos cirúrgicos, depois do nascimento de Alexis Olympia Ohanian Jr., por conta de coágulos em seu pulmão.

Em entrevista à revista Vogue, ela contou que passou as seis semanas seguintes ao parto sem conseguir sair da cama. As complicações, segundo a atleta de 36 anos, começaram no dia seguinte ao nascimento. Sem tomar seus medicamentos usuais para evitar coágulos no sangue, em razão do parto, ela sofreu forte mal-estar, o que exigiu exames e novos procedimentos.

O início de embolia pulmonar, que pode colocar a vida do paciente em risco, deixou a tenista com muita tosse. E uma das crises de tosse abriu o corte da cesariana, gerando rápida hemorragia em seu abdome. Os médicos precisaram fazer nova cirurgia para drenar o sangue e fechar a ferida. Por consequência, elas passou as semanas seguintes ao parto sem poder sair da cama.