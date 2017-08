Sem Thiago Braz no salto com vara, americano leva ouro e Lavillenie decepciona

Franco favorito à medalha de ouro, diante da ausência do brasileiro Thiago Braz, o francês Renaud Lavillenie decepcionou nesta terça-feira e não passou da medalha de bronze na final do salto com vara no Mundial de Atletismo de Londres. A vitória foi conquistada pelo norte-americano Sam Kendricks e a prata ficou com o polonês Piotr Lisek.

Campeão olímpico no Rio-216, em agosto do ano passado, Thiago Braz decidiu ficar de fora do Mundial por conta de problema físico. Na Olimpíada, ele faturou o ouro e bateu o recorde olímpico numa prova marcada pelas vaias da torcida brasileira no Engenhão diante dos saltos de Lavillenie, que reclamou da postura do público e ficou com a prata.

Desta vez, o francês não enfrentou a oposição do público. E, com certa dificuldade, chegou aos 5,89 metros, após seguidas tentativas falhas. No final, ainda tentou alcançou Kendricks, sem sucesso. Assim, o recordista mundial teve que se contentar com o bronze, apesar de obter a mesma marca do medalhista de prata.