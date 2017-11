Sem sustos, Federer bate Jack Sock e estreia com vitória no ATP Finals

O suíço Roger Federer não teve maiores dificuldades para estrear com vitória no ATP Finals, torneio que fecha a temporada do tênis masculino e reúne os oito melhores do ano em Londres. Neste domingo, o cabeça de chave número 2 confirmou o favoritismo e derrotou o norte-americano Jack Sock por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4).

Federer precisou de apenas uma hora e meia para garantir o triunfo sem ceder set ao rival, o que pode fazer diferença neste torneio, que é disputado em sistema de grupos. São duas chaves com quatro tenistas e os dois melhores de cada uma avançam às semifinais.

Com o resultado deste domingo, Federer saiu na frente no Grupo Boris Becker, que, além de Sock, oitavo cabeça de chave, conta ainda com o alemão Alexander Zverev, terceiro, e o croata Marin Cilic, quinto, que se enfrentam mais tarde.