Sem rivalidade de Bolt, turco fatura ouro nos 200m no Mundial de Londres

Sem a rivalidade do jamaicano Usain Bolt, que dominou os 200 metros nos últimos dez anos, o turco Ramil Guliyev faturou a medalha de ouro na prova disputada nesta quinta-feira, no Mundial de Atletismo de Londres, na Inglaterra. Dono da melhor marca do ano, o botsuanês Isaac Makwala foi apenas o sexto colocado.

Guliyev venceu a prova com o tempo de 20s09, distante do recorde mundial, de 19s19, que Bolt cravou no Mundial de Berlim, em 2009. A medalha de prata ficou com o sul-africano Wayde van Niekerk, com 20s11, e o bronze ficou com o trinitino Jereem Richards, que registrou o mesmo tempo, porém ficou em terceiro por questões de centésimos de segundo.

Com o resultado, Guliyev herda o posto de campeão mundial dos 200m que pertenceu a Bolt nas últimas quatro edições do Mundial. O tetracampeão ficou de fora desta vez porque decidiu se concentrar somente nas provas dos 100m (foi bronze) e do revezamento 4x100m (no próximo fim de semana).