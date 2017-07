Seleção sabe que terá de errar o mínimo possível para ir à final da Liga Mundial

A seleção brasileira masculina de vôlei conseguiu nesta quinta-feira a classificação às semifinais da Liga Mundial com uma vitória sobre a Rússia. Mas o triunfo obtido por 3 sets a 2, com certo sofrimento até o final, vai servir de alerta para todos visando o duelo contra os Estados Unidos, nesta sexta, que vale vaga na grande decisão marcada para sábado, na quadra montada na Arena da Baixada, o estádio do Atlético Paranaense, em Curitiba.

Apenas um set era o suficiente para colocar a seleção brasileira na semifinal. Com dois, a garantia da liderança do Grupo J. Só que, com os objetivos alcançados, houve um natural relaxamento, coisa que os jogadores não querem mais daqui para frente.

“Nosso passe melhorou em relação ao primeiro jogo, nos adaptamos melhor à arena, mas sabemos que precisa melhorar cada vez mais. Hoje (quinta-feira) ainda erramos bastante, especialmente nos sets em que perdemos e, com isso, a Rússia cresceu. Para a semifinal, precisamos errar o mínimo possível e, assim, acredito que podemos ganhar de qualquer um”, destacou o líbero Thales.