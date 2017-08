Seleção masculina de vôlei pega Chile na luta por vaga na final do Sul-Americano

A seleção brasileira masculina de vôlei derrotou nesta quarta-feira, com muita facilidade, a Colômbia por 3 sets a 0, pela terceira rodada do Grupo A do Sul-Americano, que está sendo realizado no Chile. O jogo terminou por volta das 16 horas (de Brasília) e os comandados do técnico Renan Dal Zotto tiveram de esperar até o final do dia para conhecer o adversário da semifinal da competição.

Na sede de Santiago, onde acontecerão as semifinais e a final, as colocações do Grupo A foram definidas com o duelo entre a Argentina e o Chile. Só perto da meia-noite que os argentinos definiram a vitória por 3 sets a 1 – com parciais de 25/18, 21/25, 25/15 e 25/22 -, ficaram com a liderança da chave e colocaram os donos da casa no caminho do Brasil na luta por uma vaga na grande decisão desta sexta-feira.

Nesta sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), Brasil e Chile jogarão a segunda semifinal. Antes, às 19h30, a Argentina fará o duelo contra a Venezuela pela primeira vaga na decisão.