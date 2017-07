Seleção masculina de polo aquático perde de novo e disputará 11º lugar no Mundial

O objetivo de conseguir o seu melhor desempenho na história do Mundial de Esportes Aquáticos não vai ser alcançado pela seleção brasileira masculina de polo aquático, que participa do torneio em Budapeste. Nesta terça-feira, a equipe perdeu por 9 a 7 para o Japão nas semifinais do torneio de consolação que vai determinar do nono ao 12º colocado.

A seleção brasileira foi para a Hungria com um time bastante renovado, com apenas três remanescentes do time que disputou a Olimpíada do Rio, em 2016. Ainda assim, havia a expectativa de superar o seu melhor resultado, alcançado em 2015, quando ficou em décimo lugar. Agora, porém, terá que se contentar com a disputa da 11ª posição em confronto com o Casaquistão na próxima quinta-feira.

Nesta terça, as seleções do Brasil e do Japão fizeram um confronto equilibrado. Assim, o desempenho no primeiro período, vencido pelos nipônicos por 3 a 1, acabou sendo determinante para o resultado final. A seleção, inclusive, até marcou o primeiro gol do duelo, mas depois foi dominado e acabou indo ao intervalo em desvantagem de 7 a 4, que não pôde ser revertida.