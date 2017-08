Seleção feminina de vôlei vence fácil a Argentina na estreia do Sul-Americano

Atual campeã do Grand Prix – título conquistado há pouco mais de uma semana -, a seleção brasileira feminina de vôlei estreou nesta terça-feira no Sul-Americano, que está sendo realizado na cidade de Cali, na Colômbia. Sem qualquer dificuldade, a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães derrotou a Argentina por 3 sets a 0 – com parciais de 25/21, 25/15 e 25/15 -, no ginásio Coliseo Evangelista Mora.

O Brasil é o maior vencedor na história do Sul-Americano com 19 títulos e venceu as últimas 11 edições da competição. Esta está sendo disputada, além das brasileiras, por Argentina, Peru, Colômbia, Venezuela e Chile. No torneio continental, todas as equipes se enfrentarão e a seleção que conseguir o maior número de vitórias ficará com o título e com a vaga no Mundial de 2018, que será realizado no Japão.

Tudo indica que a hegemonia seguirá sem problemas nesta semana. Nesta terça-feira, o Brasil terá pela frente a Venezuela, às 17 horas (de Brasília). Na sequência, as adversárias serão Chile, na quarta, às 19 horas; Peru, na quinta, também às 19 horas; e Colômbia, na sexta, às 17h30.