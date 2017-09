Seleção feminina de vôlei perde no tie-break para a China na Copa dos Campeões

Zé Roberto, porém, gostou do que viu nos últimos três sets da partida e apontou que enfrentar a seleção campeã olímpica é um desafio importante para a consolidação e amadurecimento da sua equipe, que foi renovada após a disputa dos Jogos do Rio.

A seleção brasileira feminina de vôlei caiu no seu segundo compromisso na Copa dos Campeões, que está sendo realizada no Japão. Após superar a Rússia por 3 a 1 no seu jogo de estreia, a equipe dirigida por José Roberto Guimarães perdeu nesta quarta-feira para a China por 3 sets a 2, com parciais de 25/20, 25/12, 20/25, 23/25 e 19/17, em 2 horas e 17 minutos, no Tokyo Metropolitan Gymanasium.

“É importante jogar contra a equipe campeã olímpica e estou feliz pelo que o meu time apresentou no terceiro e no quarto sets e também no tie-break. Jogos como esse fazem o time acrescer, aprender e entender como é jogar contra uma das melhores equipes do mundo. Muito importante para a nossa seleção, que é jovem, está em formação e tem muito o que aprender”, concluiu o técnico.

A ponteira Zhu brilhou pela China e foi decisiva na partida com 33 pontos. A oposta Tandara marcou 23 pontos pelo Brasil, enquanto a ponteira Gabi registrou 18. A seleção começou o jogo com Roberta, Tandara, Natália, Gabi, Carol e Bia como titulares, além da líbero Gabi. Amanda, Monique, Naiane e Rosamaria entraram em quadra durante o jogo.

LEIA TAMBÉM: Em Cincinnati, Dimitrov bate Isner e joga 1ª final de Masters 1000 na carreira

A China começou bem melhor o duelo desta quarta-feira, abrindo 7/3 ao se destacar na defesa e aproveitar a desatenção das oponentes. A seleção brasileira se recuperou, encostou no placar, indo ao segundo tempo técnico perdendo por apenas dois pontos de diferença – 16/14 -, mas acabou sendo derrotada por 25/20.

O equilíbrio com a China à frente no placar se repetiu no segundo set, com as asiáticas fazendo 8/6. Mas a grande atuação de Zhu e os problemas do Brasil na recepção desequilibraram o confronto, permitindo que as chinesas abrissem 16/9. Zé Roberto ainda colocou Monique e Rosamaria em quadra, mas a equipe não reagiu e perdeu por 25/12.

Após o duro revés, o Brasil se recuperou, fazendo 7/3 e depois 16/10 no terceiro set, apoiado pelo bom desempenho de Tandara. E a seleção conseguiu sustentar a dianteira no marcador para vencer a parcial por 25/20.

O quarto set foi equilibrado, com a seleções se revezando no placar – o Brasil abriu 7/4, mas levou a virada para 8/7. O Brasil voltaria a assumir a dianteira em 17/16 e conseguiu dois bloqueios decisivos para triunfar por 25/23, empatando o jogo.

No tie-break, a seleção brasileira parecia perto da vitória ao liderar o placar por 8/4 e 10/5. Mas a equipe permitiu a reação das chinesas, que primeiro diminuíram a desvantagem para um ponto – 10/9 – e depois conseguiram a virada, fechando a parcial em 19/17 e o jogo em 3 a 2, obtendo a sua segunda vitória em dois jogos na Copa dos Campeões.

No outro duelo encerrado nesta quarta-feira em Tóquio, os Estados Unidos derrotaram a Coreia do Sul por 3 a 0 (25/22, 25/20 e 25/16). O Brasil voltará a jogar pela Copa dos Campeões na próxima sexta-feira, às 7h15 (horário de Brasília), contra o Japão, em Nagoya, palco das três rodadas finais da Copa dos Campeões.