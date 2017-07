Seleção feminina de vôlei faz 1º treino na Turquia antes da estreia no Grand Prix

A seleção brasileira feminina de vôlei realizou neste domingo o primeiro treino em Istambul, na Turquia, de olho na estreia do Grand Prix. A equipe do treinador José Roberto Guimarães fará o primeiro jogo na competição nesta sexta-feira, às 13h30 (de Brasília), contra a Bélgica, em Ancara.

A equipe brasileira é a atual campeã do torneio e irá em busca do seu 12.º título. Antes da estreia, disputará dois amistosos contra a Turquia – nesta segunda-feira e na terça, ambos às 12h30 (de Brasília), em Istambul.

“Nesse primeiro dia estamos buscando a retomada do tônus muscular para prática da atividade de quadra. Hoje (domingo) começamos na musculação para retomar esse tônus e depois fizemos um trabalho na quadra para as jogadoras terem uma retomada do contato com a bola”, explicou o preparador físico Fábio Correia.