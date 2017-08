Seleção é definida para Mundial com Zanetti e sem Diego Hypolito e Flávia Saraiva

Zanetti chegou a preocupar para o Mundial por causa de uma lesão no braço esquerdo. Agora, porém, ele está confirmado na competição em Montreal, onde vai buscar mais uma medalha em Mundiais – foi ouro em 2013 e prata em 2011 e em 2014 na disputa das argolas.

Na disputa masculina do Mundial, o Brasil será representado por Zanetti, Arthur Nory Mariano, Caio Souza e Francisco Barretto Júnior. Já Rebeca Andrade e Thais Fidelis vão participar da competição no naipe feminino.

A seleção brasileira de ginástica de artística está definida para o Mundial, que será disputado em outubro, no Canadá, em Montreal. Nesta quinta-feira, a Confederação Brasileira de Ginástica anunciou a convocação da equipe nacional para o torneio com a presença de Arthur Zanetti e as ausências de Flávia Saraiva e Diego Hypolito.

Flávia Saraiva está fora do Mundial porque ainda se recupera de uma lesão na coluna, problema semelhante que afastará Diego Hypolito do torneio, pois ele ainda não recuperou a sua melhor forma. Outra ausência é a de Jade Barbosa, que contundiu o pé direito durante a última edição do Campeonato Brasileiro.

O Mundial de Montreal será o primeiro do novo ciclo olímpico, tendo disputas por aparelho e no individual geral. E o coordenador de ginástica artística da confederação, Marcos Goto, explicou que a convocação foi definida avaliando possibilidade de classificar mais atletas para finais.

“Esses são os ginastas que hoje têm mais possibilidade de chegar a uma final no Mundial. Foi entendido por todos os resultados ao longo do processo que esses ginastas podem buscar o maior número de finais e com possibilidade de medalhas para o Brasil”, afirmou.